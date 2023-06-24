正隆指出，2022年整體紙業市場充滿挑戰，從年初烏俄戰爭引發全球原物料急漲與通膨，隨之美國升息與中國大陸清零封鎖，導致全球景氣與商品需求急速降溫，衝擊各國出口與民間消費，為營運帶來極大挑戰。

展望2023年，正隆董事長鄭人銘表示，新興地緣政治風險加速新全球化來臨，國際級公司要積極建構全球各地生產能力，以供應當地需求。除配合產業布局，正隆也會動態檢視中長期投產規畫與策略，深耕且落實全球在地化。

同時，正隆亦會積極強化企業風險管理，以確保關鍵營運與服務持續運作。為此，正隆除了依循TCFD架構積極管理氣候相關風險和機會。面對資訊安全議題，正隆也率先導入ISO 27001資訊安全系統，提升資安力度。

紙和生活息息相關，正隆持續聚焦創新、循環、綠能三大主軸，去年並透過「打造3R PLUS全循環」、「建構越南百萬噸級基地」、「首創工業用紙產業碳中和聯盟」、「養成S.M.A.R.T.綠領人才」、「札根二次森林教育」五大策略，共同實踐淨零永續生態系，提升永續價值。

2022年正隆永續報告書範疇涵蓋台灣所有據點及部分中國大陸、越南據點，合計揭露比例達2022年合併營收99.5％，依循最新全球報告倡議組織（GRI）的永續性報告指南2021年版編制，根據AA1000 V3保證標準，經法國標準協會集團AFNOR完成第三方保證。

2022年正隆永續報告書封面設計源自集團藉永續智慧造紙，創造產業和社會間的良善循環，並保留紙張原色，代表再生紙品延續生命色彩。同時，正隆自2021年起發行英文版報告書、並公開於ESG官網，製作電子報等多元化管道，積極與利害關係人溝通。