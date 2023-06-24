近日傳出漁業署將調整寶石珊瑚漁船作業區域，漁業署重申寶石珊瑚漁業漁區調整應以科學調查研究為本，目前不會調整。漁業署指出，為研究漁區調整與輪作，召開會議一致認同漁場應休息輪替，漁區調整應以科學研究調查為基礎，完成調查後結合輪作規劃再予評估漁區調整事宜。2023年度起，從過去的傳統寶石珊瑚漁區中，選擇台灣西南12浬外海域進行試驗作業，後續將邀集產官學共同討論三組探勘試驗結果。

漁業署強調，寶石珊瑚分布在水深100公尺以深之海山地形環境，與分布於沿岸50公尺以淺海域造礁珊瑚不同。漁船捕撈寶石珊瑚，以紅珊瑚科桃紅珊瑚（Momo）、赤紅珊瑚（Aka）、白珊瑚（Shiro）及粉紅珊瑚（Miss）等4種深海珊瑚為主要漁獲目標。寶石珊瑚生長於水下100公尺以深海山環境，陽光無法穿透到達低，周圍生物多樣性相對較低，漁船係以繩索綁附沉石與網片，配合海流方向定點作業，尋找生長在海山地形上之寶石珊瑚，作業深度超過100公尺，並非用拖網作業，不會影響淺海造礁珊瑚。

漁業署表示，為了寶石珊瑚漁業資管理，採「嚴審、嚴管、做好科學研究」管理原則，以原先有經營的60艘漁船為許可上限、指定5處作業漁區及3處指定漁港進出、年度總漁獲量6公噸、裝設船位回報器、卸魚申報及配合觀察員執行科學觀察等規定。

漁業署指出，寶石珊瑚漁區調整應以科學研究調查為基礎，在科學研究未有結果及與外界溝通前，不會調整珊瑚漁區。