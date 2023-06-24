新竹市長林智堅爆發台大國發所論文抄襲案，提告的調查局新竹市站調查官余正煌，6月初與林智堅在法院和解，但卻傳出監察委員高涌誠將余正煌2019年前後涉及的洩漏偵防案件重啟調查。

對此，媒體人黃揚明質疑，高涌誠上任監委後不是第一次陷入「政治追殺」爭議，過去曾兩度彈劾曲棍球協會詐領補助款案不起訴的檢察官。

而國民黨前台北市議員羅智強24日在臉書預告，星期一他會去監察院檢舉高涌誠濫用監察委員職權，並且要求監察院調查自家人。

羅智強指出，高涌誠大砲打小鳥，要調查余正煌的洩密舊案（調查局政風早已結案），這不是政治清算，什麼是政治清算？這不是政治追殺，什麼是政治追殺？

羅智強質疑，高涌誠就是替林智堅和民進黨整肅余正煌，也藉此警告基他的基層公務員，敢不聽話，敢站出來，敢和民進黨做對，就和余正煌一樣的下場。這種為了政治目的清算基層公務員的監察委員，根本就是民主最大的毒瘤！

因此他決定星期一早上九點，告發高涌誠涉及濫權不法，要求監察院調查自清，「我要看看，監察院面對自家人，打算如何護航！」

他不排除未來每周、甚至每天，都去監察院告發民進黨的貪腐弊案，看看監察院查不查，監察院裡面的民主敗類們，「我直接說，羅智強，和你們摃上了！」