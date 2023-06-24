33歲蘇姓男子與10名山友利用連假攀登奇萊東稜，今卻在途中出現嘔吐、肢體無力等疑似高山症的症狀，在山屋等待救援，經直升機將人吊掛下山由救護車後送醫院治療，幸無大礙。（羅亦晽攝）

不少民眾利用端午4天連假前往登山，空勤總隊花蓮駐地已吊掛救援2名疑患高山症的山友，沒想到今天上午再度獲報指出，33歲蘇姓男子今在攀登奇萊東稜路線時，途中出現嘔吐、肢體無力等疑似高山症的症狀，在山屋等待救援，經直升機將人吊掛下山由救護車後送醫院治療，幸無大礙。

1行11人的登山隊伍預計利用端午連假攀登奇萊東稜路線，22日自小奇萊步道入山，預計26日從岳王亭出來，今是行程第3天，其中一名彭姓山友卻在途中出現嘔吐、肢體無力等疑似高山症症狀，且體力不支無法移動，便在三叉山屋休息，隊友則繼續行程，並通報花蓮縣消防局請求救援。

由於報案者通報消防局的位置距三叉山屋約1小時行程，消防局擔心蘇男身邊無人陪伴，也沒有通訊設備，考量安全，建議該隊派腳程較快的山友返回山屋並通知蘇在原地待救，勿再移動，接著再趕緊集結4名警消整備物資準備入山救援，同時申請航空器支援。

空勤總隊花蓮駐地第一大隊第三隊在今天上午10時出動直升機前往三叉山屋，10時26分完成吊掛作業，10時51分航空器降落德興棒球場後，由救護車後送蘇男至花蓮慈濟醫院治療。

端午連假期間，空勤總隊花蓮駐地目前連同今天已接獲3起山域事故案件，22日與23日分別救援56歲縱走能高安東軍且疑高山症求援的蘇姓男山友，及在中央金礦山屋疑高山症待援的34歲方姓山友，兩人經吊掛下山送醫，均無生命危險。

奇萊東稜路線一次可撿5座百岳，包含奇萊北峰、磐石山、太魯閣大山、立霧主山及帕托魯山，是太魯閣國家公園的熱門登山路線，不過沿線有許多陡上急下的橫斷地形，至少需5至6天才能完成，由於沿線山屋數量少，山友多會選在磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地等3處紮營，太管處為提供山友良好的住宿環境，去年底陸續在3處營地興建避難山屋。