竹北市中正東路大樓發生瓦斯氣爆案處理後，中正東路152巷至278巷路段，目前發生瓦斯氣爆，消防局派員緊急救災中，實施該路段交通管制，請民眾儘量繞道而行。

竹北市中正東路大樓發生瓦斯氣爆案處理後，中正東路152巷至278巷路段，目前發生瓦斯氣爆，消防局派員緊急救災中，實施該路段交通管制，請民眾儘量繞道而行。

氣爆原因曝！竹北整壓站「雜物入侵」 瓦斯公司回應了

竹北市中正東路大樓發生瓦斯氣爆案處理後，中正東路152巷至278巷路段，目前發生瓦斯氣爆，消防局派員緊急救災中，實施該路段交通管制，請民眾儘量繞道而行。

一名住戶在臉書留言表示，「瓦斯爐管子整個掉下來，我家廚房突然崩了一聲，炸到我爸身體，現在去掛急診，下周一準備向竹北瓦斯申訴」；也有人說早上起床要燒水泡茶時，廚房瓦斯爐突然大量噴出瓦斯，「早上8點多突然聞到瓦斯味，進去廚房竟然聽到嘶嘶漏氣聲，趕緊關掉瓦斯總開關，不開火，不開電器，保持通風」。

副縣長陳見賢到氣爆現場勘查，揩經瓦斯公司初步了解，為橡皮閥阻塞，導致壓力過大而釀禍，目前正在全面搶救中；陳見賢說，中正東路215號9樓氣爆當時，有一名16歲的少年受到燒燙傷，由家人緊急到東元醫院。消防局長陳中振表示，該名少年身體有80％燒燙傷，家已轉送林口長庚醫院。

新竹瓦斯公司工程副總經理劉顯榮到場表示，在竹仁國小旁的整壓站軸流閥有雜物跑入，造成皮膜受損，導致壓力過高，用戶在使用瓦斯點火時火過高造成火警和瓦斯外洩，目前已將主要開關關閉，後續將清查有幾戶受到影響。