高通資深副總裁暨智慧連接系統總經理Jeff Torrance表示，高通於今年初推出革命性的解決方案高通Aware平台，讓企業能夠在全球幾乎任何時間與地點更好地監控和追蹤寶貴的資產。高通212S和高通9205S晶片讓高通的物聯網追蹤和監控功能更上一層樓，即使在最偏遠的地區，也能提供連接和訊號覆蓋。這些全新產品也將更進一步展現出我們的能力，可為最具挑戰和複雜的物聯網環境帶來和擴展出色的創新技術。

高通212S數據機採超低功耗設計，適用於遠距、固定地點的應用，有助於延長使用壽命。其應用包括從水箱和油箱、儀表等其他基礎設施設備收集遙測資料和數據；此外，也十分適合用於公用電網監控、早期火災偵測報告、陸上和海上採礦設施和環境管理。

高通212S是高通技術公司首款支援3GPP Release 17衛星通訊標準的物聯網－NTN限定數據機，專為成本效益和價值考量而設計，僅配備衛星通訊所需的的必需品。

此外，高通212S 也與最近推出的高通QCM4490處理器相容，可輕鬆為工業用手持裝置提供超低功耗的衛星網路連接。此重要的整合可支援裝置與客戶終端或高通Aware雲端之間具時效性的雙向訊息傳遞功能和單向酬載傳遞，同時協助延長裝置的使用時間。

最後，高通也強調，目前業界已對全新物聯網NTN解決方案表達支持。