金鐘主持人黃子佼深陷性騷風暴，19日拍片道歉，還開地圖砲牽扯10幾位藝人，不過他當時爆Sandy（吳姍儒）的卦被大眾漏掉，如今週刊爆料這句話的內幕，竟扯出許光漢。

黃子佼在影片中瘋狂點名曾帶給他傷痕的藝人，大小S、吳宗憲、曾國城、阿雅、胡瓜、庹宗康、夏宇童等人均中箭，其中黃子佼提到：「當然有些也是聽來的，在Sandy家大鶴哭著回去，我不知道發生什麼事，大家都一樣，都是假面。」

根據《周刊王CTWANT》報導，Sandy單身時想認識許光漢，便約許光漢的高中同學大鶴到她家打麻將，希望對方幫忙牽線，大鶴拒絕不了Sandy，便答應把女方的心意傳訊給許光漢，未料許光漢僅回一個貼圖，讓Sandy惱羞，悠悠地告訴大鶴不准把欣賞許光漢的事情說出，否則「哪天我可能不小心把你的事在記者會上說出來」。

而這件事就演變成黃子佼口中的「在Sandy家大鶴哭著回去」；據悉，許光漢得知此事為大鶴感到心疼、不滿，但吳姍儒和大鶴經紀人均否認此事，強調彼此沒有不愉快。

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