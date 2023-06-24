提到鐵質，很多人都知道缺乏時易會有貧血症狀，其實不僅如此。營養師李婉萍指出，鐵質是血液中幫助傳送氧氣給器官的營養素，當身體不足時，心臟得增加工作負荷量，進而增加心臟衰竭風險。另外，很多人會以為補鐵就是要吃牛肉，實際上它的含量並不高，若比較動、植物性食材每100克的鐵含量，第一名分別為豬血和紫菜。

營養師李婉萍在粉專「李婉萍營養師」發文表示，鐵質是血液中幫助傳送氧氣給器官的營養素，若缺鐵導致血液含氧量不夠而貧血，心臟需要更用力打出氧氣而超出負荷、疲乏肥大，嚴重者恐心臟衰竭，會有生命危險，不可不慎。

李婉萍進一步指出，當身體出現容易疲倦、蒼白、走一點路就喘、心悸、頭痛、動不動焦躁負能量爆發、掉髮等症狀，就要懷疑可能是缺鐵了。她點出，包括減肥節食者、孕婦、長年吃素者、年長者及3歲以下嬰幼兒，都是缺鐵性貧血的高危險族群，要特別注意。

至於該如何補充鐵質？李婉萍表示，若以營養師的角度，會優先推薦動物性食材，因為含較容易被人體吸收的血基質鐵（二價鐵），吸收率約25％；而植物性食材中的鐵則是非血基質鐵（三價鐵），吸收率僅約3～8％，因此素食者更要注意鐵質的攝取。

李婉萍並將9種動物性食材與8種植物性食材，以每100克鐵含量進行比較，其中動物性食材前3名分別是豬血（Fe 28 mg）、鴨血（Fe 15.6 mg）及豬肝（Fe 10.2 mg），而牛肉（Fe 3.4 mg）含量則最低；植物性食材前3名依序是紫菜（Fe 56.2 mg）、髮菜（Fe 40.7 mg）及紅土花生（Fe 22.2 mg），而菠菜（Fe 2.9 mg）含量居於最末。