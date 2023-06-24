民眾黨主席、總統參選人柯文哲最近被綠媒炒作他要重啟服貿，引發熱議，柯則提出兩個訴求，第一，《兩岸協議監督條例》先通過，第二，貨貿比服貿先討論。對此，臉書粉專《工程師看政治》（以下簡稱工程師）直言，如果把中國大陸當敵人，對於任何形式的經濟協議都反對，那跟對岸有商業合約的公司，通通都會被打成賣台企業，那是不是第一個就要找台積電開刀？「我們要這樣做嗎？」

針對柯文哲在服貿問題上的說法，工程師24日在臉書撰文表示，他認為是了解不足，並解釋服貿是指服務業的貿易，貨貿是指貨物的往來，單按定義來說，兩者並沒有絕對先後關係，過去馬政府之所以先談服貿，是因為當時我們服務業較先進，且協議並未開放兩方就業市場，也就是不擔心對方過來搶工作，所以先簽署服貿對我們比較有利；但如今10年已過，對岸已有很大改變，我們服務業優勢是否還存在，已經成為問號，但如果柯真的認為貨貿優於服貿，那就要給出充份解釋，到底服貿在前會帶來什麼傷害？不能只用一句「通常是這樣做」帶過。

工程師還強調，他反對這種堅壁清野式的鎖國，封閉並不會讓國家強大，自古至今都一樣，政治、經濟、文化可以做某個程度的切割，政治爭議可以不解決，仗可以不打，但文化跟經濟活動都可以前進，日子可以照樣過。

至於民眾黨說柯文哲當初是反黑箱，不是反服貿，工程師則認為，自己也反黑箱，但當年服貿協議在送立法院存查之前，就已經辦過144場產業說明會，20場公聽會，簽訂前還向立法院專案報告過三次，誠意多到滿出來，如果這樣叫做黑箱，那請問什麼才叫做「不黑箱」？有人說協議內容是由政府決定，立法院僅能議決，所以叫作黑箱，但按照這個邏輯，也不能怪馬政府，對外談判本來就是行政院的權限，國會無法實質參與過程，僅能透過內部溝通去影響結果，中華民國憲政體制就是如此，僅用一句「黑箱」去抺黑馬政府，「實際根本就是欲加之罪。」

工程師還指出，對外協議就像楚河漢界，是一邊佈局對上另一邊的佈局，每個棋點都可能有捨有得，但整體會有一個利益流向，不能只看其中一點就否定全局，如果真的要搞到逐條審查，只留下有利的項目，不利的都刪去，只想取，不想給，試問有誰會跟我們談這種合約？「除了清末的不平等條約，我想不到有現在哪份FTA（自由貿易協定）會這樣做，難道我們是把自己當成壓榨對方的列強嗎？」