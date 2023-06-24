為讓更多青年學子認識保險，中壽提供專業輔導考照課程，協助考取保險專業證照，以自身能力就能幫自己及家人規劃保障，並發揮同儕的影響力，進一步推升年輕族群的風險意識。中壽相信年輕世代擁有與生俱來的數位優勢，再搭配中壽強大且多元的數位工具下，創造1+1大於2的加乘效果，為壽險業注入新的刺激與年輕活力。

「業務員定著率」是保險業「留才」最直接的指標，中壽多年來投注豐沛資源，打造專屬晉升計畫，強化組織發展力成果亮眼。2022年中壽第13個月定著率高達90.9％，為業界之冠，這代表著平均每100位中壽業務員有超過90位留下來，人才待得久；近3年來中壽晉升中階主管人數幅度每年約增加30％，業務員穩定晉升留得住。中壽驅動業務團隊持續進化升級，並成為壽險業務員的首選雇主，朝「成為最值得推薦與信賴的壽險公司」目標邁進。

此外，中壽鼓勵青年學子勇於探索未來，將於6-7月在全台首度舉辦6場「青年領袖學習營」，課程內容包括：溝通與領導的培養、金融產業未來解析、職涯名人講座，再搭配最夯的桌遊活動，讓更多學子透過一日學習營認識金融保險專業知識、探索自我職涯未來，並透過團隊增強溝通及領導能力，厚植金融硬實力、強化職場軟實力。

為迎接史上最年輕業務部隊的加入，中壽「精英專案」提供長達15個月高額財務補助，另符合條件且達標者不僅可配置一台iPad外，另外最高還可領取38萬元財務補助金，並協助優質人才按部就班、循序漸進，完成百萬年薪，再搭配中壽業務主管培育計畫，助攻年輕世代打造出專屬自己的團隊。