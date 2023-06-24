新北幼兒園餵藥案延燒之下，高雄市日前主動調查開立苯巴比妥的醫師，將4家診所停業。其中，名醫苑秉純遭地檢署搜索，近期以20萬交保。有醫師不滿地指出，苯巴比妥是食藥署核可的藥物，既然被核可，就表示具安全性，但政府卻在幼兒園案爆發後製造恐慌，一發不可收拾，才拿醫界開刀，直言這是看到黑影就開槍。高雄在沒有受害者之下，就勒令診所停業，出動檢調辦案，是作秀給大眾看，共產國家才會這麼做。

北市聯醫陽明院區胸腔科主治醫師蘇一峰表示，幼兒園案爆發後，政治立場鮮明的專家拋棄了自身專業，經過媒體推波助瀾，製造了大量恐慌，野火從新北燒到其他縣市。在無法收拾之下，高雄市只好顛倒是非，開罰醫師，以此和民眾交代。

蘇一峰指出，苯巴比妥是古老的神經科藥物，雖然很多年輕醫師都沒有用過，卻不妨礙它經過食藥署核可的事實，既然可以得到核可，就表示藥物具有安全性。長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，國內含有苯巴比妥的複方藥，共有9張許可證，扣除3張沒有在生產的，剩下的6張用於治療癲癇、腸胃道及呼吸道疾病。複方藥物的苯巴比妥劑量較低，因擔憂會有副作用，多用於成人，醫師使用的時候都會非常小心。

「短期的使用不會對兒童造成傷害」，蘇一峰說，日前台灣小兒神經醫學會發出聲明指出，苯巴比妥在兒童身上，主要用於治療癲癇相關疾病，必須在處方監控下，依病情需要使用。他認為，政府製造恐慌後，又亂檢討一通，高雄市甚至以行政命令來處罰醫師，看到黑影就開槍。在沒有受害者之下，這是未審先判，發現用藥就開罰「有點太快了」，政府不能自己當司法機關。

蘇一峰認為，政府若覺得用藥有疑慮，正確的作法應是先來函請醫師說明開藥的理由，有不妥就給予警告、列為觀察對象，而不是開完會就指控對方有問題，直接勒令停業，讓醫師沒有答辯的機會。此次的苯巴比妥事件，最起碼要有受害者才能成立傷害，政府為了民粹而辦案，將喪失社會的公信力。所幸新北市政府並沒有先定罪幼兒園老師，而是選擇等待證據出現，才是合理的作法。高雄覺得醫師有罪就出動檢調辦案，是作秀給大家看，不是民主國家會做的事，共產國家才會這麼做。