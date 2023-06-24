英國泰晤士高等教育日前公佈「2023亞洲地區最佳大學排名雲林科技大學排名第134名，是今年全台灣排名第7名的大學、並躍居科技大學第1名。（雲科大提供）

英國泰晤士高等教育日前公佈「2023亞洲地區最佳大學排名」，全台有43所大學入榜，其中雲林科技大學排名第134名，是今年全台灣排名第7名的大學、並躍居科技大學第1名。

雲科大指出，英國泰晤士高等教育（Times Higher Education THE）排名以「論文引用」、「產學收入」、「國際視野」、「研究」與「教學」等5大指標表現進行評分，2023年是它第11年度公布排名。

今年有31個地區661所大學進入總排名中，台灣今年有43所學校上榜，比去年40所增加3所。雲林科技大學去年排名在251-300名的區間，今年排名134名，突飛猛進超過100名以上。

雲科大表示，該校今年不僅名列該項評比的全台大學第七名，且勇奪全台科大的第一名！國立台灣科技大學較去年的第118名退步19名，今年排名第137名。

校方分析，英國泰晤士高等教育2023亞洲地區最佳大學排名方法中，產學收入評分占7.5％，由於該校師均產學金額長期排名全台大學前7名，加上近幾年執行學術國際化頗有成效，因此排名進步顯著。另外，關於聲譽調查比重25％，涵蓋「教學聲譽調查」10％、「研究聲譽調查」15％，對新學校的不利程度也降低。

雲科大最近也榮獲「2023全球創新大學排名」第101-200名；在產業應用類別評比中，勇奪全球第34名。「2023亞洲大獎」，全台有3所大學脫穎而出，該校為其中之一，獲得「年度教學與學習策略」前八強肯定。

校長楊能舒表示，雲科大校務發展以特色化、學術化、產學化、國際化、智慧化等為策略，朝向「以創新教學與產業對接為特色的國際知名大學」願景邁進，未來將持續深耕教師發展、學生培育、大學貢獻、國際影響力。