高雄張姓男子疑似多次猥褻、性侵同居印尼籍失婚女子的12歲女兒小葵（化名），小葵事後逃家被尋回後悶悶不樂，在媽媽逼問下才吐露實情、報警提告。一審認定小葵指控不清，判張男無罪。檢察官不滿上訴，要求對張男測謊。高雄高分院認為，測謊不能作為直接證據，此案無足夠的證據證明張男犯行，最後駁回上訴，可上訴。

2017年5月某日深夜，小葵的媽媽在馬路邊賣水果、忙著收攤。當時張男喝個大醉，把小葵叫進房間，竟動手撫摸小葵的胸部和下體，當時才念小六的小葵驚嚇不已，畢業前一共遭張男猥褻3次。

小葵畢業後便搬回生父住處，原本以為可以逃離張男魔爪，但沒想到半年後，母親重新租屋居住，把小葵接回。張男得知後又跑到該處，以同樣方式猥褻小葵3次得逞。

2018年6月小葵的媽媽開了一家小吃店，張男趁著她做生意忙碌或不在家，竟又以同樣手法猥褻小葵19次。張男甚至會趁和小葵母女同床睡覺時，趁小葵的媽媽累到熟睡，大膽侵犯小葵。

小葵害怕再遭侵犯，只要知道張男在家，就會躲進間，還刻意把門鎖上，但她的惡夢並沒有因此結束。2020年2月某日晚間，張男喝到醉茫茫，找到小葵房間的備用鑰匙，直接開鎖闖入。張男直接脫掉外褲、露出四角褲，恐嚇小葵「不要動！」，不然就不讓小葵讀想唸的學校。

張男說完直接撲向小葵，利用體重的優勢壓制小葵全身，小葵大喊「我不喜歡！」仍被抓住雙手、被張男猛親脖子，最後還被扒光衣服指侵得逞。張男離開前，還要小葵幫他打手槍，恐嚇「不能跟任何人說」。

小葵為此還逃家2天，媽媽和哥哥透過臉書私訊好不容易才聯繫上她。小葵被接回家後悶悶不樂，一直滑手機，在媽媽逼問下才哭著說出被張男侵犯的事情。小葵的媽媽聽完立刻報警處理，社工也介入輔導。

張男到案後，堅持否認對小葵猥褻、性侵。小葵的驗傷結果顯示，處女膜有多處陳舊性撕裂傷。

一審法官比對警詢內容及社工訪談紀錄，發現小葵對於張男猥褻的行為、過程、時間及次數的描述多有出入，遭侵犯的記憶不可能如此模糊。小葵也從未把遭侵犯的事情告訴生父及哥哥，社工也佐證，小葵逃家疑似與媽媽有衝突有關。法官認為，此案疑點不少，無積極證據可佐證張男的犯行，最後判張男無罪。

檢方不滿上訴，認為小葵被侵犯的跡象及反應都很明顯，直接判張男無罪實在太誇張，建議讓張男接受測謊。高雄高分院認為，測謊只能作為判斷，不能作為絕對依據，此案無足夠的證據證明張男的犯行，最後駁回上訴，全案仍可上訴。

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