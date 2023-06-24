俄烏戰爭持續，中國常駐聯合國副代表耿爽23日在聯合國安理會烏克蘭問題公開會上提出「四要」，包括要全力防止局勢失控；全力減緩民眾苦難；全力管控外溢影響；全力推動對話談判，更呼籲衝突雙方要保持冷靜克制，遠離核戰爭紅線，全力避免造成無法挽回的局面。

根據香港01引述耿爽在會上強調，要全力防止局勢失控。一段時間以來，烏克蘭戰事持續升級，擴大化趨勢益發明顯，不確定性顯著增強。新卡科夫卡大壩被毀事件再次提醒，如果任由戰火延宕下去，只會帶來更多重大風險，任何可怕的場景都可能發生。中方希望衝突雙方保持冷靜克制。

耿爽也指出，中方再次呼籲有關各方嚴格遵守國際人道法，嚴格履行保護平民義務，保障婦女兒童等弱勢群體安全，尊重戰俘基本權利。中方鼓勵國際社會和人道機構在恪守人道救援原則基礎上，加大對受危機影響民眾的人道救援力度。

耿爽進一步表示，要全力管控外溢影響。中方對烏克蘭危機給世界經濟復甦，特別是發展中國家在後疫情時代實現可持續發展目標造成的衝擊表示嚴重擔憂。中方呼籲各方共同努力降低危機的負面影響、維護全球產業鏈供應鏈的穩定，敦促有關國家立即取消所謂的單邊制裁和長臂管轄。黑海糧食外運協議應得到均衡全面有效執行，聯合國同俄羅斯簽署的備忘錄應得到認真落實。

最後一點是要全力推動對話談判。耿爽表示，中方對南非等非洲六國領導人近期組成和平代表團，訪問烏克蘭和俄羅斯表示歡迎，希望世界上愛好和平、堅持正義的國家都能發出勸和促談的理性聲音。無論面臨多大困難，俄烏問題政治解決的大門都不能關上，止戰促談的努力都不能鬆懈，外交談判的進程都不能停滯。