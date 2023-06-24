中台灣好農市集在草悟道登場，展售台中、苗栗及南投等3縣市農特產品及伴手禮。（台中市農業局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市政府與苗栗縣政府今天起為期2天在中市草悟道舉辦中台灣好農市集活動，展售台中、苗栗及南投等3縣市農特產品及伴手禮，其中適逢盛產的台中荔枝、梨山特有西瓜李香甜多汁，深受消費者喜愛；建設局端午連假也在市民廣場取締違規攤販，維護周邊公共安全及舒適休憩空間。

「中台灣好農市集」活動24日起在草悟道登場，聯合促銷台中市的荔枝、西瓜李；苗栗縣的南瓜、杭菊、東方美人茶、蜂蜜、三義木藝品、苑裡丹參及南投縣梅製品等農產品與伴手禮，草悟道假日湧進逛街、休閒人潮，吸引民眾採購。

台中市農業局指出，台中市荔枝年產量1萬161公噸，栽培地區包括太平、霧峰、大里、神岡、北屯等地區，栽培面積約1856公頃，以黑葉、糯米品種為大宗，荔枝果肉飽滿圓潤、香濃多汁，目前正是產季；梨山特有水果西瓜李，因山上日夜溫差大，成長過程充分累積甜度，香甜多汁，都相當搶手。

農業局表示，苗栗的東方美人茶又稱白毫烏龍茶，因幼嫩茶芽受小綠葉蟬刺吸，且經重萎凋、重拌，使茶葉沖泡時會產生獨有特殊之香、熟果味；茶湯水色呈橙紅色，具天然蜜香或熟果味，備受受青睞。

農業局說，南投信義鄉所生產的梅子，因產地早晚溫差大，格外好吃，信義鄉農會研發多種梅子商品與梅酒，成為超人氣伴手禮。

為提供民眾優質的綠地環境，台中市建設局自今年3月底起加強市民廣場取締違規攤販，22日起端午節4天連假也不停歇，採先勸導，勸導不聽即開罰的方式，至24日已累計勸離6家攤商，其中1家屢勸不聽，依法重罰最高6000元。