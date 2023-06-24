端午節連續假期第3天，出遊的車潮開始回流，國道5號北向路段，車流已經開始湧現。（季志翔攝）

依往年經驗，連續假期的倒數第2天會爆出國道北返車潮最大量，交通部高速公路局預估，今日是北向車流最高的一天，除了國5會從早上塞到凌晨，還有另外10條路段會在下午陸續出現車潮，至晚間才陸續紓解。

高公局指出，今日易壅塞路段有國1苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興、國5宜蘭至坪林、國4潭子系統至豐勢、國6舊正至霧峰系統、國10仁武至左營端等11處路段。

今日國道疏導措施包括匝道封閉、高乘載管制、單一費率、夜間0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

上午國1北向318.9公里處發生1輛貨櫃車及2輛小客車追撞事故，占用中及外側車道，造成後方車流回堵4公里；國1南向88公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵3公里；國4西向22.3公里處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵1公里。高公局說，3件事故均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。