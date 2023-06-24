烏克蘭當局表示，俄軍今天凌晨對烏克蘭發動新一波飛彈攻擊，全境空襲警報大響，基輔、哈爾科夫市等都傳出人員受傷或建築物受損災情，烏軍防空系統偵測並摧毀超過20枚飛彈。

綜合法新與路透社報導，烏克蘭首都基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，一架俄羅斯無人機被擊落後，無人機碎片掉落基輔市中心索洛米揚卡區（Solomyanskyi）造成2人受傷；發布在社群媒體的照片也顯示有棟高層建築的頂層起火，無人機碎片還擊中一處停車場。

基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）表示，防空系統在「基輔附近空域探測到20多枚飛彈，並全數摧毀」。

在哈爾科夫市（Kharkiv）方面，市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）指出，至少3枚俄軍飛彈襲擊該市，其中一枚擊中天然氣管道並引發火災，緊急救難服務人員已趕赴現場，但並未透露傷亡情況相關細節。

據回報消息，其他城市也發生多起爆炸事件，包括烏克蘭中部城市第聶伯羅市（Dnipro）。烏軍回報指出，防空部隊正在全國各地開展行動。

第聶伯羅市市長費拉托夫（Borys Filatov）在通訊軟體Telegram上表示，市中心「好幾棟房屋被完全摧毀，爆炸後留下巨大彈坑」。

烏克蘭全境空襲警報持續大響超過1小時，當局隨後才解除大部分地區的空襲警報。