歷時近3年更新的國立台灣史前文化博物館今年5月開放，史前館以特展及端午Fun輕鬆主題闖關，迎接重新開館後第1個連假，平均每次都吸引逾千人次造訪，單日創下突破2千人的紀錄。其中為親子打造的探索館體驗學習區場場爆滿，許多家長直呼暑假還要再來！

國立台灣史前文化博物館以「我是誰？：台灣藝術史中的身分追尋」特展及端午系列活動迎接端午連假，每天都吸引逾千人參觀。（國立台灣史前文化博物館提供／蔡旻妤台東傳真）

端午連假期間台東湧入大量旅遊人潮，全新開幕的史前館也迎來開館後的第1個連續假期，全新的展示廳吸引來自台灣各地的觀眾入館，嶄新的空間及多元的展示內容，讓許多觀眾讚不絕口。

6月21日剛開展的「我是誰？：台灣藝術史中的身分追尋」特展，講述1980年代後期至1990年代，原住民藝術家透過藝術創作追尋文化根源與重建身分認同的歷程，以及台灣美術界認識台灣原住民文化的角度。

為親子打造的探索館體驗學習區更是場場爆滿，許多家長直呼暑假一定還要再來。特別以常設展廳內容設計的Fun粽一夏結合知識與探索的找粽子猜謎換禮物解謎闖關，提供親子觀眾共玩共學的機會，除了學到知識，更獲得史前館專屬的禮物。

史前館自5月19日開館以來提供社會大眾試營運免費入館優惠，優惠將於6月30日結束，7月1日起史前館開始收費，調整後的票價分別為全票100元、團體票80元、優待票60元，對於台東縣民（含任職台東的觀眾）及教師學生還有特別優惠，更新後的康樂本館展示空間擴增1.5倍，展示物件更增加了2倍，1張門票讓大家直接從早逛到晚，更加認識台灣史前及世界南島文化。

此外，史前館配合文化部文化禮金（文化幣），以18-21歲青年為對象，規畫一日考古、巨石走讀、夜宿博物館、文化青旅、超值大禮包及抽獎摸彩等活動，歡迎符合資格的年輕朋友們趁著暑假規畫一趟豐富精采的文化成年禮壯遊行。