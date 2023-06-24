日籍遊客手機失而復得相當開心，一再感謝員警協助，也感受到台灣的溫暖。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

有一名日籍遊客來基隆旅遊，從瑞芳旅遊結束後搭公車到基隆，準備繼續去廟口玩，但沒想到下車後手機遍尋不著，猜想可能掉在公車上，但語言不通，急忙前往基市警局第一分局的忠二路派出所請員警協助。員警透過時刻表、路險等資訊比對，鎖定該公車，詢問司機表示確實有載過日籍旅客，果然順利在座位上找到手機，遊客手機失而復得非常開心，也感受到台灣警方的熱心溫暖。

忠二路派出所表示，該所警員黃渤葳、王庭威於本月22日執勤時，遭遇日籍遊客來報案稱手機遺失，經瞭解後，3名日籍遊客係由瑞芳旅遊完畢搭乘公車抵達基隆，準備前往基隆廟口夜市觀光，下車後才發現手機遺失於車內，但又與當地語言不通，無法聯繫相關單位協助，且該手機未有門號、網路等資訊可進行定位找尋，遂尋找警方協助。

而後警員透過該日籍遊客敘述其搭乘之公車相關特徵路線等資訊，利用公車時刻表交叉比對，得知公車位置應於基隆市安樂區一帶，便立即趕往該處尋找公車，最終於樂利二街62巷發現該公車。

警方上前詢問司機後，司機表示有搭載到日籍遊客，終於在車內座位上找到遺失的手機，並立即將手機送還日籍遊客，順利完成任務。

日籍遊客表示，對於在國外能遇到這麼熱心助人的警察，真的非常感動，頻頻向警方表達謝意，也感受到台灣的溫暖。

警方呼籲，搭乘運輸工具可多加留意車號及時間等相關乘車資訊，下車時檢視隨身物品有無帶到，並妥適保管貴重物品，多一份注意即多一份安心，如不慎遺失個人物品切莫慌張，可至附近派出所尋求協助。