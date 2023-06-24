圓山飯店陳設的百年金龍昨（23）日被砸毀，由於噴水池天井天花板被白蟻蛀蝕而掉落，正好砸中金龍龍頭，損壞狀況並不嚴重，圓山飯店已會同工藝師進行修復，而命理師楊登嵙表示，金龍毀壞恐影響龍穴風水，輕則傷、重則亡。

圓山飯店成立於1952年，是全台第一間五星級飯店，原址在日治時期是日本人建的台灣神社，地處劍潭山山頭，突出於台北盆地，以風水學來看，地理位置極佳，而飯店建築採用許多龍形雕刻，所以也被稱為「龍宮」，而金龍噴水池的金龍原本是銅龍，1987年整修時才鍍上24K金，不同於傳統的四爪或五爪龍，只有三爪而已。

根據《三立新聞網》報導，命理師楊登嵙得知圓山飯店的金龍毀壞後，表示金龍毀壞恐影響龍穴風水，輕則傷、重則亡，建議飯店應盡早修復，擇日再請高工大法師開光。

圓山飯店先前已表示，龍廳建築完工於1956年，維護工作並不容易，同仁平日都謹慎檢查，但還是發生天井天花板掉落事件，目前預計1星期內可修復完成。