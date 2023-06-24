韓劇《MISSING 他們存在過》由高洙、許峻豪、安昭熙、河俊、徐恩秀、宋建熙主演，故事以失蹤亡者的人生故事展開，故事催淚人心、療癒心靈，讓觀眾直呼「過去這類題材大多是被遺留下來的人的角度，但這部卻兼顧了失蹤人的角度，很有意義」，其中一幕高洙在看到好兄弟慘死後，跪地痛哭的片段讓同劇演員許峻豪印象深刻，在導演一喊卡後也忍不住鼓掌表示：「出現了意外的演技，真的很好，我在後面也哭了。」

《MISSING 他們存在過》以「聚集失蹤亡者靈魂的村莊」為故事背景，透過尋找失蹤遺體、探索死者身亡背後真相，並為其了結遺憾的懸疑奇幻故事。題材結合失蹤、靈異、奇幻等元素，但拍攝過程演員卻常逕自演成「喜劇」，像是一場要追捕犯人的橋段，因需要收錄倉皇趕到現場的聲音，演員們卻一時興起加戲，現場變成挑戰百米賽跑，連導演都忍不住笑場。另外在拍攝烤肉戲碼時，高洙一口氣把太多肉往嘴裡塞，導致需要重拍的無厘頭情況，高洙事後也難為情的直說「對不起」。

故事背景取材自韓國每年消失的失蹤者們多達數萬人，但卻鮮少人關心，甚至沒人知道他們的蹤跡，編劇潘奇里感性分享：「對於這些從我們社會上消失的人，有沒有可能還在某個地方徘迴，等著被我們發現？我希望能有更多人願意幫忙尋找他們，因為有人懇切的思念他們。」許峻豪也說：「這些失蹤者們非常委屈的離開了世界，在替他們了結遺憾後，我想也讓《MISSING 他們存在過》可以起一個安慰的作用。」並自信表示觀眾只需要看前2集，就會發現該劇不會浪費大家時間。該劇每週六晚間10點半於八大綜合台播出。