主持人黃子佼本周在直播影片中不僅默認性騷擾醜聞，更點名多名藝人不堪過往，其中一句「在Sandy（吳姍儒）家，大鶴（林鶴軒）哭著回去」，並指演藝圈中假面的人很多，今(24日)週刊爆出竟和吳姍儒昔日暗戀許光漢有關。稍早本報向吳姍儒的父親吳宗憲求證，對方強調「這個事件，整個就是一個假新聞」以外，還透露了Sandy看到新聞的心情。

黃子佼近期捲入性騷擾風波，遭網友指強拍裸照，對此他發布三段影片回應，先是承認做過不好的事，接著反問誰沒有過去？誰沒有傷疤？將矛頭指向大、小S、曾國城、陶晶瑩等人，片中他短暫提及「在Sandy家，大鶴哭著回去…我不知道發生什麼事…我都不知道啊，大家其實不都一樣，都是假面嘛！」由於沒說前因後果，被大眾忽略，而今週刊爆出內幕。

傳聞吳姍儒曾請大鶴（左）轉達對許光漢（右）的欣賞之情。（圖／中時資料照片）

據《周刊王CTWANT》報導，吳姍儒在婚前一度和現任老公分手，期間為了認識許光漢，便約許光漢同學大鶴來家中聚會，席間吳姍儒請大鶴幫忙傳訊跟許光漢表達欣賞之意，沒想到許光漢僅回了一個貼圖，讓吳姍儒尷尬惱怒，反追問大鶴的隱私，接著威脅大鶴不能將這件事情跟別人講，因此被傳成大鶴從吳姍儒家哭著回去。

吳宗憲（右）為女兒Sandy開嗆。（中天綜合台提供）

對此，吳姍儒經紀人已經否認，大鶴經紀人也表示和吳姍儒沒有不愉快的事情發生。吳宗憲得知後，表示：「哇～～～這些人編故事、傳假訊息再惡意流傳，然後輾轉到了佼佼口中⋯⋯我就跟你說家教這件事很重要啊。」他接著批：「黃子佼這是演藝圈裡面最喜歡散播這些東西的人啊⋯⋯結果自己的頭腦承載了太多，自己的道德觀又有巨大的問題，直接就應驗了尼采的那一句話：上帝要毁滅一個人必先使他瘋狂⋯⋯但是傳遞這一個假訊息出去的大鶴，那可就不能作壁上觀了⋯⋯。」

黃子佼日前拍影片爆料，其中一段疑諷Sandy假面。（中天綜合台提供）

至於會不會心疼女兒被波及？吳宗憲說：「不會，他是大人了，他可以自己承擔。」還透露Sandy得知後，輕鬆看待此事，「但是她很輕鬆。只是淡淡的說了聲『這是什麼怪新聞啊』？」

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