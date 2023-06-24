有「電池業的台積電」之稱的寧德時代，近日公告為更好吸引與保留公司優秀人才，支持員工實現安家樂業，擬為員工提供無息借款，包含以公司最近一期經審計淨資產的0.3％作為提供的借款總額度限額，換算約為6.26億元（人民幣，下同），規定借款期限最長不超過十年。

按照寧德時代最新公佈的《員工借款管理辦法》規定，員工申請無息借款，須符合幾項基本條件，包含必須是與公司或子公司、分公司簽訂勞動合約且通過試用期的正式員工；申請借款前績效為合格；借款期限內員工須在公司或子公司或分公司就職；無不良個人徵信記錄、未被人民法院列為失信被執行人等。

根據《華夏時報》報導，寧德時代也同時規定包含公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其控股子公司、持有公司5％以上股份的股東等《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定的關聯方，不得申請此次的無息借款。

除了留住優秀人才之外，對於寧德時代給員工無息借款買房的舉動，有業內人士向記者指出，最主要還是因為寧德時代不缺錢。值得一提的是，21日晚間寧德時代還宣佈，擬使用不超過78億元閒置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型存款產品。