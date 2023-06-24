近年來台灣潛水活動日漸盛行，根據統計，每年國內有超過170萬人次下潛，但潛水的投保問題在法規上卻有大漏洞，國內「個人潛水教練」無法替學員投保，一旦發生意外，教練與學員皆無法獲得安全保障。民進黨籍立委趙天麟發現此法律漏洞後，多次與保險局、產險公會協調，最終替個人潛水教練投保無門的問題解套。

今年2月交通部觀光局修正「水域遊憩管理辦法」，要求水域活動投保比照汽、機車強制險概念，具營業登記的業者須替學員投保水域責任險才能下水。但保險局起初認定，個人潛水教練因沒有營業登記，法規上並不適用，因此無法替學員投保。

屏東潛水教練職業工會發言人龔芷儀表示，據工會統計，台灣5000多名潛水教練中，僅三分之一具營業登記，其餘超過2300名個人教練、支援教練皆受法規限制無法替學員投保，制度上的漏洞導致學員與教練都無法享有合理保障。

龔芷儀進一步指出，實務上，旅遊平安險並不理賠潛水事故，但法規又無法讓個人教練替學生投保，等同雙方都暴露在致命風險中。潛水教練是自營業者的事實已相當清晰，潛水教練雖無國家考試對應考科，但都必須通過國際證照認證才能執業，並不會出現無制度、缺乏認證機制等問題。

對此，趙天麟認為，台灣實務潛水市場都是以個人教練為主，但保險上卻刻意排擠這些族群，恐違背法律訂定精神，對於台灣推廣水域遊憩活動也非正面影響。近半年來，他與保險局、產險公會多次協調，終於在法規面提出解方。

趙天麟表示，觀光局函釋明確指出，基於保障遊客安全及權益，帶客從事水域遊憩活動時，具營利事實者，皆應按照「水域遊憩管理辦法」辦理，同時，「自由教練」、「個人教練」、「支援教練」等若有營利事實者，仍應依相關辦法辦理。換言之，觀光局函釋已替個人潛水教練投保無門的問題解套。