《青春紀錄MT》卡司超強，網友讚賞堪比年度頒獎典禮等級。（東森提供）

韓國實境綜藝節目《青春紀錄MT》由金成允導演企劃，集結《雲畫的月光》、《梨泰院Class》、《魔幻之音》三部夯劇共15位主演，舉辦聯合MT（Membership Training），依所屬劇組分為3隊，進行4天3夜的團康之旅。

金成允與羅暎錫於2001年同期加入KBS綜藝部門，之後才轉任電視劇導演，這回推出《青春紀錄MT》，積極邀約合作過的演員們出演。朴寶劍相隔6年終於和《雲畫的月光》劇組再相聚，這也是他退伍後的首部綜藝；池昌旭為了導演獻出綜藝處女秀，接到邀約當下心想「真的嗎？」朴敘俊笑問：「為什麼把事情搞這麼大？」只見對方一臉無辜說到：「我沒想到大家都要來！」陣容堪比頒獎典禮。

在成員正式集合前，金裕貞、朴敘俊、池昌旭3位隊長分別到原拍攝地巡禮，同時展開任務。製作單位發給各隊5萬（韓元）零用金，各隊分別在2個劇中拍攝場景尋找隊員，如果選擇的場景沒有成員出現，就會被扣除1萬。池昌旭直覺前往《魔幻之音》女主角雅伊家，結果爬坡爬半天連個人影也沒見到，而黃寅燁跟崔成恩在另個場景等待多時，搞笑回應「我們沒選過他當隊長」，看來是不太信任池昌旭的能力。

位處梨泰院天橋的朴敘俊，毫不猶豫直奔《梨泰院Class》中他第一間開設的店「甜夜」，結果空無一人，而在另一間「甜夜」分店苦等的劉慶修和李周映無奈表示「這裡真的不難找啊…也才2個地點。」讓自信滿滿的朴敘俊開始懷疑人生，只得乖乖上繳1萬元，哀怨說要告導演詐欺。幾經波折，除了朴寶劍、安普賢因行程因素尚未加入外，各隊終於找齊成員，三隊人馬浩浩蕩蕩前往午餐場所，豈料手上的錢根本不夠，節目組設計「矇眼用鍋鏟撈錢」的遊戲讓他們賺取餐費，沒想到郭東延遊戲魂上身，足足替《雲畫的月光》隊多拿22萬元，讓大家吃飽飽，緊接著前往MT大本營集合。

即將和其他隊的演員見面，三隊成員紛紛表示感到緊張，比如《梨泰院Class》的成員多是MBTI測驗中「I」開頭的內向型人格，面對新環境和人時容易感到尷尬。《魔幻之音》黃寅燁首次以固定班底加入綜藝，直說自己很怕生，當別人跟他說「你好」時，他竟害羞低頭不敢正眼看對方，沒想到在節目中和大家變熟後，根本綜藝魂爆發，無論是被彈飛到泳池，還是在「膽量測試」中被鬼嚇到不行，意外搞笑的模樣讓朴寶劍大喊：「哥你真的很可愛！」除了同組演員間的好交情，與跨劇組演員們交流也是節目看點之一，透過各種MT遊戲，展現絕佳默契及跨劇組的青春友情。

《青春紀錄MT》明（25日）起，每週日晚間11點在東森戲劇台播出。