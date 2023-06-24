金門文化獎第二屆得主陳長慶老師(左一)為小學生進行精彩的鄉土文學教學。(圖／金湖國小提供)

活動安排學生到碧山社區進行校外教學，讓學生們更深入的了解鄉土文化。(圖／金湖國小提供)

為讓藝術與閩南文化的傳承能從小紮根，胡璉文化藝術基金會邀請在地文藝大師進入校園，為國小學童薪傳文化藝術。首邀金門文化獎第二屆得主陳長慶老師為小學生進行精彩的鄉土文學教學，並邀請金湖國小老師黃慧玲協同教學，透過生動有趣的方式為學童們講授閩南語的基礎知識及鄉土故事與詩歌，進而對閩南鄉土文學產生濃厚的興趣。

據了解，胡璉基金會在地藝術與文化推廣教育活動「深耕鄉土文學教學」，利用今（2023）年三到六月間的雙周周三下午，邀請陳長慶老師至金湖國小語言教室，為學生進行精彩的鄉土文學教學。做為一位在鄉土文學領域有深厚底蘊的專家，陳長慶老師通過生動有趣的方式為學生們講授閩南語的基礎知識及鄉土文學相關的故事和詩歌，同時也邀請湖小黃慧玲老師協同教學。

陳長慶老師生於1946年，金門金沙人，為金門鄉土文學作家。1966年第一篇散文見於《正氣中華日報・正氣副刊》，在1974年至1995年間曾停筆20餘年，期間專心經營「長春書店」，1996年復出，2009年證實罹患血癌至今未癒，但仍不減其對寫作之熱情，其最新作品《島嶼天青》目前正由《金門日報・副刊文學》連載中。

陳長慶並於1973年曾創立《金門文藝》刊物，代表作品有《金門特約茶室》和詩作《阮的家鄉是碧山》，其中《金門特約茶室》於2009年榮獲國史館台灣文獻獎。 詩作《阮的家鄉是碧山》已由金門政府立成詩碑立於金門縣定古蹟碧山睿友學校左側，並已由金門知名音樂家許銘豐為其譜曲。

校方也指出，黃慧玲老師原為英語科班出身，對於語言中的語音特色和音位高低有敏感的掌握，長年不斷精進閩南語教學，通過教育部閩南語最高階認證，2021年參加全國語文競賽，榮獲閩南語朗讀社會組特優獎，多年來並指導湖小學生參與地區語文競賽，榮獲閩南語演說，情境式演說和朗讀多項佳績，學生們在兩位老師的引導下，對閩南語和鄉土文學產生濃厚的興趣。

除了教室內的教學外，陳長慶老師並安排學生到碧山社區進行校外教學活動，讓學生們更深入的了解鄉土文化，在老師的帶領下，參觀碧山社區重要景點和歷史遺跡，並認識了當地的傳統風俗和民間故事，參與校外教學不僅豐富了學童們的知識，還增進他們對鄉土文化的理解和珍惜。

湖小校長陳為信表示， 透過這樣的活動讓年輕學子對於鄉土文學的認識和語言的了解是非常難得的，不僅增進學生們對於本地文化的認識和尊重，並期能將閩南語和鄉土文學的價值傳遞給更多人。