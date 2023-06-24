日前一行9人登山隊伍前往攀爬中央尖山，然而23日傍晚近6點，其中1名45歲黃姓女子攀爬至中央尖溪山屋約10分鐘路程處，頭部不幸遭落石砸中，隊員立即報案求援，台中市消防局獲報後申請空勤直升機前往吊掛，24日上午7點35分吊掛成功，但黃女已明顯死亡，後續交由警方處理。

台中市消防局23日17時47分接獲宜蘭縣消防局轉報表示，海巡署接獲民眾報案，離中央尖溪山屋約10分鐘路程處，有1名民眾頭部遭石頭砸傷，請求本局派員協助，即通知第二大隊及梨山分隊整備消防車1輛、消防人員4名待命。

由於山上通訊不佳，台中市消防局持續以衛星電話多次通訊，終於下午6點32分連繫上報案人。報案人表示，現場為一行9人登山隊伍，其中黃女頭部遭石頭砸傷，OHCA，其餘8人已先行將傷者搬運至中央尖溪山屋。

台中市消防局24日凌晨5點56分通知報案人已申請直升機吊掛，經評估現場天候許可，亦請報案人於將傷者搬運至吊掛處。直升機於上午7點35分吊掛成功，降落東勢河濱公園，經再次確認傷者已無生命徵象，明顯死亡，後續交由轄區員警處理。