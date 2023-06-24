前新竹市長林智堅爆發台大國發所論文抄襲案，提告的調查局新竹市站調查官余正煌，6月初與林智堅在法院和解，但卻傳出監察院將余正煌2019年前後涉及的洩漏偵防案件重啟調查。前台北市議員羅智強炮轟，這不是政治清算，什麼是政治清算？這種為了政治目的清算基層公務員的監察委員，根本就是民主最大的毒瘤，他決定星期一早上9點，告發高涌誠涉及濫權不法，要求監察院調查自清。

「你查余正煌，我告高涌誠」。羅智強說，監察院裡這群只會清算基層公務員的民主敗類，「羅智強和你們扛上了！」，星期一他會去監察院檢舉高涌誠，濫用監察委員職權，要求監察院調查自家人。

羅智強指出，高涌誠大砲打小鳥，要調查余正煌的洩密舊案，調查局政風早已結案，

這不是政治清算，什麼是政治清算？這不是政治追殺，什麼是政治追殺？高涌誠就是替林智堅和民進黨整肅余正煌，也藉此警告基他的基層公務員，敢不聽話，敢站出來，敢和民進黨做對，就和余正煌一樣的下場，「這種為了政治目的清算基層公務員的監察委員，根本就是民主最大的毒瘤！」

羅智強表示，他決定，星期一早上九點，告發高涌誠涉及濫權不法，要求監察院調查自清，他要看看，監察院面對自家人，打算如何護航，也要敬告監察院，這不會是他最後一個告發的案子，既然監察院放著民進黨政腐一堆弊案不管，可以閒到去清算基層公務員，「我來幫監察院找他們真正該做的事情給他們做」。

他預告，未來他不排除每周、甚至每天，都去監察院告發民進黨的貪腐弊案，看看監察院查不查，監察院裡面的民主敗類們。

羅智強說，「我直接說，羅智強，和你們摃上了」他也要說，余正煌辛苦了，如果我們還在乎民主，全民都必須也應該要擔當余正煌的後盾。