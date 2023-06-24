印尼一名體重達300公斤的男子因病需送醫，當局動員數名消防員破壞他家中牆壁，並出動堆高機和卡車，才將他送醫。不過經過約兩週治療後，男子仍因多重器官衰竭22日病逝。

印尼「羅盤報」（Kompas）等媒體報導，今年27歲男子法吉里（Muhammad Fajri）在兩個多星期前，因肥胖症及車禍造成的傷口感染送醫，經轉院至雅加達的醫院後，仍在22日宣告不治。

Kabar duka cita datang dari pria obesitas berbobot nyaris 330 kg asal Tangerang, Muhammad Fajri (27) meninggal dunia pada Kamis (22/6).



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Muhammad Fajri, warga Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas hampir 300 kilogram, meninggal dunia di RSCM pada Kamis (22/6).⁠ #newsupdate #update #news #oneliner #kumparan pic.twitter.com/YHPzo1IdnR — kumparan (@kumparan) June 22, 2023

位於雅加達的Dr. Cipto Mangunkusumo醫院院長莉爾絲（Lies Dina Liastuti ）向媒體表示，法吉里去世原因是因肥胖干擾新陳代謝，導致腿部傷口嚴重感染。

她說：「法吉里已接受了逾一週的治療，主要由16名專業醫師組成的團隊所主導。」

莉爾絲指出，這是很特別的個案，法吉里的身體如此巨大，他的肺部和心臟無法發揮功能，而且法吉里不常走動。法吉里的皮膚有受到感染的傷口，由於感染及其他因素，讓他很難呼吸。

醫師希哈達（Sidharta）向媒體表示，針對法吉里的感染，先用抗生素治療，但感染已造成器官衰竭，多個器官無法運作導致法吉里的病情急轉直下。

兩週前，法吉里先被送至雅加達西郊唐格朗市（Tangerang）的一間醫院，後來被轉送至雅加達的醫院接受更好的治療。在送醫前，法吉里因無法移動已在家臥床約8個月。

過去幾天，法吉里的病例成為印尼媒體的焦點，因為兩週前，當地消防員必須動用堆高機和卡車，花了2小時，才將他送醫。這段送醫過程的影片被放到社群媒體後引發討論。