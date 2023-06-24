當地時間6月24日7時30分（台灣時間24日中午12時30分，瓦格納雇傭兵公司領導人普里格津發布影片講話稱，瓦格納武裝力量已經控制羅斯托夫地區包括機場在內的軍用設施，但俄軍執行戰鬥任務的飛機起降不受影響。

羅斯托夫市位於莫斯科南方約1000多公里。瓦格納今早的行動，率先佔領俄羅斯南部軍區總部大樓。

塔新社報導，俄羅斯國家反恐怖主義委員會今天宣布，普里格津的言論行為已成為以煽動武裝叛亂罪立案的依據； 委員會要求立即停止違法行為。

隨後，俄羅斯總檢察長辦公室表示，刑事立案合法、正當。 該辦公室承諾對普里戈任的行為提供法律評估。 普里格津創始人可能面臨12至20年監禁。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）新聞辦公室表示，普里格津的言論和行動實際上是呼籲在俄羅斯領土上爆發武裝內戰，並在背後刺傷與親納粹烏克蘭軍隊作戰的俄羅斯軍人。

俄羅斯特種軍事行動區聯合部隊副司令蘇洛維金（sergey surivikin）呼籲瓦格納軍事委員會遵守俄羅斯總統普丁的命令，和平解決所有問題。

蘇洛維金說，我敦促你們停下來。敵人正在等待我們的內部政治局勢升級。在這個困難的時刻，我們決不能對敵人有利。在為時已晚之前，有必要服從俄羅斯聯邦當選總統的命令，阻止瓦格納的車隊，將他們帶回部署地點，並以和平方式解決所有問題。