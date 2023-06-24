37歲男星炎亞綸（本名：吳庚霖）近日被「抖音男神」耀樂爆料過去16歲時曾被炎亞綸強制發生關係，還被要求拍性愛影片，未料不慎外流，炎亞綸還威脅「若敢爆料找黑道弄他」，而過去炎亞綸在「飛輪海」時期的節目採訪片段，如今也被網友挖出來回顧。

有網友挖出2009年飛輪海上《康熙來了》節目時，小S提問「成為飛輪海之後，誰不顧一切的談了一場轟轟烈烈的戀愛？」蔡康永則是把話題帶到炎亞綸身上，被兩人逼問的炎亞綸則說道，他一直以來都覺得自己是一般人，小S則追問：「炎亞綸是主動追求對方嗎？」炎亞綸則說：「對方滿主動的」，會比較主動約出去玩、吃飯等等，並透露對方是朋友的朋友。

炎亞綸被小S與蔡康永逼問過往戀愛經驗。(影片來源/我愛貓大 YT)

小S之後詢問炎亞綸：「是如何發現對方想利用他、把他當凱子？」炎亞綸透露，到最後不太想要再幫助對方的時候，對方就會發脾氣。小S驚訝道：「你說你沒有再給他錢，他就開始發脾氣喔？」，並繼續追問：「對方發脾氣是會打你或是摔東西？」，炎亞綸則解釋對方會不體諒他。

事實上，炎亞綸被爆出性侵事件，他在20日於臉書寫下的道歉文中表示：「當時和耀樂的交往是我相當珍惜的一段感情。在台北唸書不容易，所以當時幫他找了房子，並支付房租，這就是我會做的。也因為時常需要出國工作，聚少離多，我也會支付機票讓他來找我，一切都是情侶間應該有的樣子。」

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