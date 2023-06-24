嘉義縣中埔分局今凌晨在阿里山公路設攔檢站，一共查到6輛改裝車。（中埔分局提供/呂妍庭嘉義傳真）

正值端午連假，嘉義縣中埔分局今凌晨1點接到報案，指番路鄉台18線54公里路段沿線，有數輛改裝車輛行經，轟轟作響擾人清夢，立即派遣巡邏警力在該路段周遭執行攔檢取締，一共攔到6輛下山的改裝車，同步調影像比對，發現當時有10餘輛車輛有跨越雙黃線違規行為，也將一併開罰。

中埔分局公田所所長周信宏表示，接到民眾通報後，就在54公里一帶設攔檢站，主動攔查到6輛要下山的改裝車輛，警方個別攔查蒐證，並函請監理站、環保局召回檢驗開罰，另經調閱相關影像比對，發現當時有10餘輛車輛有跨越雙黃線違規行為，全案除依道路交通管理處罰條例違規開罰外，是否涉及危險駕駛或刑法公共危險罪部分，會再追查相關違規車主，並通知相關駕駛人到案釐清後偵辦。

中埔分局提醒，駕駛人跨越雙黃線違反「道路交通管理處罰條例第45條1項3款」最高可處新台幣1800元以下罰鍰；不當改裝車身、電系設備，可能導致車輛安全結構減弱，而危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上，9600元以下罰鍰，並責令檢驗。

至於改裝排氣管，已除違反「噪音管制法」，另可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、可處900元以上，1800元以下罰緩，或第43條可處6000元以上3萬6000元以下罰緩，並吊扣該汽車牌照6個月。