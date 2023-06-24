費城人24日在主場擊退紐約大都會，兩支球隊的近況非常巧合，費城人最近18場比賽贏了14場，大都會則是近來18場比賽輸了14場。更巧的是大都會的低潮發生在月初橫掃費城人之後，當時大都會在國聯東區領先費城人4.5場勝差，現在是費城人倒過來領先5場勝差了！

此戰費城人5比1獲勝，先發投手「台灣走路」華克（Taijuan Walker）在前一次交手時被大都會打到早退輸球。之後華克連拿4勝，包括這次再戰前東家，6局失1分穩穩奪勝。華克上季在大都會投出生涯代表作，12勝5敗，自責分率3.49， 選擇跳脫合約進入自由市場，獲得費城人4年7200萬美元合約。

開季因為投得不好，華克被懷疑手肘有傷，結果他近4戰合計26局僅失2分，他堅持身體沒事：「我感覺我的球速變快了，指叉球和切球都變得非常好。」華克今年經典賽代表墨西哥出戰英國，登板4局送出8次三振。

費城人游擊手崔伊騰納（Trea Turner）說：「這是我們在前50多場比賽自問的，問題在哪裡？問題是什麼？我們打得更好，我們打出領先並且努力防守，贏下比分接近的比賽。」費城人39勝36負暫居國東第3，大都會34勝41負，他們同日把表現不佳的內野手艾斯寇巴（Eduardo Escobar）賣去天使換來兩位小聯盟投手。