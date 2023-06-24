台灣人愛吃保健食品，但即使是標榜純天然的產品，錯誤服用方式仍會有負面影響。藥師花逸修就列出常見7種保健品，包括葉黃素、益生菌、鎂、鐵、魚油、維生素C及B群等，一一說明吃錯可能會造成的副作用，如過量鎂會致腹瀉、免疫力低下族群服用益生菌，可能引發菌血症等。不過，他也強調，副作用並不可怕，只要注意使用方式並避開即可。

藥師花逸修在個人Instagram「小花藥師｜社區藥局筆記」發文分享，針對7種常見保健品，包括葉黃素、益生菌、鎂、鐵、魚油、維生素C及B群等，一一說明吃錯可能會造成的副作用，同時也提供解方：

1、葉黃素：藥師指出，葉黃素是β-胡蘿蔔素的一種，本身帶有綠黃色的色素，服用過量會導致皮膚變黃。他建議，每日不要攝取超過30mg，若同時攝取其它種類的β胡蘿蔔素，如玉米黃素、蝦紅素等，就不要攝取高劑量葉黃素，每日6mg的葉黃素即可。

2、益生菌：藥師表示，現今益生菌產品多為活菌，若在免疫力低下情況使用，益生菌可能穿過腸道上皮細胞，引發菌血症。因此，建議免疫力低下族群，如天生免疫力不全症候群，或是化療期間的癌症患者，應避免服用。

3、鎂：藥師說明，許多人會攝取鎂協助放鬆神經肌肉，但過量的鎂會導致腹瀉，就如同服用過多氧化鎂的效果。他指出，鎂造成腹瀉的劑量因人而異，有研究建議，應避免單次服用超過400mg的鎂。

4、鐵：藥師指出，貧血患者、孕婦常需要額外補充鐵劑，但鐵劑容易導致便秘、排黑便。他建議應以攝取天然食物為優先，天然食物中的鐵為血基質鐵形式，其利用率遠高於鐵劑；若仍要補充，選擇甘胺酸亞鐵形式的鐵劑，能減少便秘副作用。

5、維生素C：藥師說，維生素C又稱為抗壞血酸，本身具有酸性，容易刺激胃部潰瘍的傷口，引起胃痛。他建議避免空腹吃維生素C，以及一次服用高劑量（1000mg），也可選擇微脂體劑型維生素C。

6、B群：藥師說明，B群中的B1（Thiamine）本身結構式含有硫，因此容易產生硫臭味，甚至經由尿液排除時仍會有味道。建議選擇維生素B1誘導體（TTFD, Fursultiamine），它是B1的脂溶性衍伸物，能有效減少B1的異味問題。

7、魚油：藥師表示，魚油是由魚類萃取，若加工技術不佳，易殘留過多魚腥味，容易感到噁心、打嗝有魚腥味。他建議，應避免同時服用大量魚油，可改成分次吃。並選擇經過較佳萃取技術的高品質魚油，能有效減少魚腥味；或是選擇富含Omega-3的藻油，也能避開魚腥味。

最後，花逸修提醒，保健食品最危險的副作用，其實是誤信家人朋友、電視廣告介紹，而隨意購買沒有效果的產品；或是本身根本不需要補充這些產品，傷荷包事小，傷身體則不能開玩笑。