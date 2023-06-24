國民黨總統參選人侯友宜24日在新北市議會議長蔣根煌的陪同下，拜會新竹市議會議長許修睿，許修睿率所有黨籍議員力挺侯友宜，許修睿表示，國民黨一定會團結支持黨提名的總統參選人，更呼籲非綠大結盟，一起下架民進黨。

新竹市議長力挺侯友宜，許修睿：盼非綠大結盟一起下架民進黨。

許修睿表示，新竹市議會非常歡迎國民黨的總統參選人侯友宜來參訪，當然，他與新北市議長蔣根煌本來就是好朋友、老同事，非常感謝侯友宜與蔣根煌能夠來新竹市議會關心地方。

他說，侯友宜這次是以非常高、超過6成的支持率當選新北市長，絕對是國民黨最優秀的總統參選人，今天來跟新竹市議會交流意見，大家一定會全力以赴的支持侯友宜。

由於許修睿過去被指為挺郭派，此次侯友宜似是特別來固椿，許修睿則表示，大家都是國民黨員，一定會力挺自己推出的總統參選人，這點是毋庸置疑的。

而針對外界質疑侯友宜有可能變成第二個「林耕仁」之說，許修睿表示，很多事情都是會漸入佳境，相信侯友宜在7月之後會枕戈待旦，完全整備好重新出發，一定會愈戰愈勇，最後一定會贏得總統大位。

另，外界關心藍軍要如何整合泛藍勢力，許修睿說，這都是高層的問題，他自己是希望能夠盡微薄之力，更希望「非綠」都能夠結盟在一起，好好打贏這場仗，一起下架民進黨。