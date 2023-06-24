竹北一棟大樓今早因瓦斯外洩而氣爆，一名16歲少年因全身多處1、2度燒傷，送醫急救。專家指出，最擔心的氣爆是位在室內，由化學物質導致的氣爆，這種情況最容易造成吸入性灼傷，導致患者無法呼吸，非常短時間就能致命。若要提高存活率，必須在第一時間以濕紙巾、濕手帕遮住口鼻，減少更深層的傷害。

國內燒燙傷權威、懷寧醫院院長戴念梓表示，氣爆是個不幸的意外，可分為一般蒸汽的爆炸，或是瓦斯等有害化學物質的爆炸，而地點又可分為室內或室外。一般在燒燙傷醫療上，最擔心的是室內的化學性氣爆，這種情況最容易造成吸入性灼傷，透過化學物質的吸入，導致氣道、肺部受傷。

雖然受害少年受傷面積不一定大，身上只有1～2度灼傷，但戴念茲分析，在室內瓦斯氣爆的能量、化學物質和熱量，可能導致嚴重的吸入性灼傷，這在短時間內就可能喪命，必須趕緊就醫，必要時需插管，維持呼吸道的暢通。與此同時，急診醫師也會檢查對方是否會因爆炸而出現撞擊、摔傷、跌倒、摔落、骨折的問題，給予必要的治療。

北醫附醫急診醫學科主治醫師高偉訪表示，氣爆發生時，要提高存活率，就必須趕緊以濕製品、濕手帕遮住口鼻，雖然不一定來得及，但這樣做能阻擋熱氣進入呼吸道，減少深層的傷害。過去八仙塵爆的案例中，許多人都是因為呼吸道腫起來，而不得不插管。除了吸入性灼傷，氣爆也可能導致身體其他部位的燒燙傷，包括手掌、腳掌、生殖器等部位，在後續的照顧上都需要特別注意，避免發生感染。