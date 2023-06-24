王宥忻與歌唱老師陳秀珠日前上電台節目受訪。（POP Radio提供）

財富女神王宥忻日前發行新單曲〈女神經〉，記者會上意外宣佈結束12年婚姻，震驚各界！她近日攜手歌唱老師陳秀珠一同接受POP Radio節目《幕前幕後偷偷看》訪問，透過節目分享人生觀和音樂觀。王宥忻表示自己對待任何事都很執著、不放棄，以歌唱來說，她2年前發完專輯時覺得自己歌聲尚待進步、有加強的空間，於是找了天王天后指定的歌唱老師陳秀珠老師學習，想在歌唱領域更加專業。

王宥忻回想當時，表示：「沒想到秀珠老師十分嚴厲，上完課後我就淚灑歌唱教室。哭的原因是秀珠老師覺得我音準沒有控制好，但我竟然聽不出自己音準有問題！再來是，我很感動秀珠老師願意嚴厲直白指出我的錯誤，讓我有進步的空間。後來克服很多困難，終於推出最新作品， 現在更享受唱歌的感覺，對於歌曲的掌握度也更高。我想透過歌聲來傳達：成功的路上有些時候會遭受到很多困難，但不要在乎別人的評論或眼光！勇往直前就對了，一定會達到目標的。」

陳秀珠老師在演藝圈有不少歌手學生，包含郭采潔、王心凌、A-Lin、落日飛車、9m88等，是成功藝人身後的強力推手。談到現在有很多年輕人都熱愛演藝圈、對於當歌手躍躍欲試，她認為很多人好像搞錯了一件事，誤以為找個厲害的歌唱老師拜師學習，就會變天王天后，但這是不可能的！因為每個人的歌唱天份、音色本就不同，透過歌唱老師的指導，調整發聲位置、技巧訓練，讓每個人唱歌時能夠做到揚長避短，唱歌課程可以做到的其實是發揮自己聲音最佳的表現。