產發處長林鼎超（中）表示，除了鎖管季之外，今年舉辦的許多市集活動都大受好評，會積極繼續籌辦，為基隆創造更多觀光效益與人潮。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府今年主辦海洋相關活動滿檔，由市府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」本周邀請產發處長林鼎超與青綜科科長潘祖德，分享基隆夏季最具代表性的活動「基隆鎖管季」，並介紹今年五大重要活動，林也分享「台琉國際帆船賽」的精彩賽事交流，且透過節目推廣基隆在地業者的農、漁產品，並預告未來將舉辦的市集活動，邀請大家共襄盛舉。

林鼎超表示，今年產發處規畫頗具在地特色的五大活動，從六月下旬開始的「海釣學院」，由專業的老師帶領大家體驗海釣課程，晚上還有「夜訪鎖管」、「夜釣體驗」一睹鎖管的真面目。

而「外木山海上王爺遶境」也能進一步瞭解基隆漁民的信仰活動，讓大小朋友認識基隆的漁業文化。最後在8月19日舉行「鎖管季主題日」，有多達80個攤位的市集，當天有闖關遊戲以及水果家族的哥哥姊姊陪伴大家，相當適合親子同樂。

先前舉辦的「台琉國際帆船賽」也利用機會推廣基隆在地伴手禮。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

林鼎超指出，今年市府精心規畫眾多市集活動，如青創市集、海洋市集，以及品嚐咖啡和甜點的咖啡市集，廣受民眾好評。最近剛結束的「台琉盃國際帆船賽」開幕賽，也有舉辦山海餐車市集，透過賽事活動帶來的人潮，帶動在地經濟，將基隆的美食分享給各地的民眾，展現基隆的多元文化和蓬勃的產業發展。

青綜科長潘祖德補充，市集攤位空間有限，但民眾相當支持，因此無論是在地業者、攤商甚至是表演團體，對於市集攤位的報名都相當踴躍，市集也搭起了民眾與業者之間的橋樑，未來將尋覓合適場地，舉辦更多類似的活動，除了吸引人潮到基隆消費，也更能給予許多努力的業者或攤商展現自己價值的機會。

主持人余治明指出，捕鎖管是基隆最重要的漁業活動之一，也支撐了八斗子漁民的生計，每到6月鎖管會開始從彭佳嶼洄游到基隆附近的海域，這段時間便是基隆漁民最忙碌的時刻，也成為代表基隆海洋文化的重要元素之一。一般人較少有機會可以體驗漁業工作，在基隆鎖管季除了可以品嚐海鮮外，還可以體驗夜釣鎖管的過程，歡迎大家一起體驗。