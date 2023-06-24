據中新網報導，從2023年1月，大陸國務院批准《平潭綜合實驗區總體發展規劃（2023-2035年）》，明確全島為海關監管區域後，就實施「一線放開、二線管住」的監管模式。目前新一輪免（保）稅和退稅貨物負面清單與相關監管的優化正在進行中。同時也正規劃建設兩岸航線補給基地，為每天經過台灣海峽的數百艘船泊提供加注保稅油業務。

「平潭綜合實驗區自貿試驗與深化改革辦公室主任賈尉斌認為，實施一線放開、二線管住」海關監管模式對把平潭建設成為兩岸之間重要物流樞紐、充實兩岸間運力、提升航線競爭力具有重要作用。

在貨物發展上，以對台小額貿易市場為例，根據該《規劃》指出，平潭擬大幅增加對台貿易免稅商品品類，同時創新監管方式，讓廣大遊客能夠原汁原味消費和體驗台灣原產商品。再加上跨境電商線下體驗消費模式，引進國際奢侈品、酒類、美妝等高品質消費商品，滿足遊客更多元化的需求。

實際上，不久前的電商「618」購物節大促銷活動中，平潭跨境電商就迎來一波熱潮，平潭跨境電商物流園4號倉庫內，卸貨平台集裝箱整齊排列，工作人員忙碌著打包封裝，在第一波大促銷期間完成了94萬票訂單。

福建有好貨供應鏈管理公司負責人說，3月至9月消費者對防曬類商品需求多，這類商品在跨境商品中最受歡迎。