大陸國台辦發言人朱鳳蓮20日表示，近期國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人多次表達希望恢復台鳳梨釋迦輸入大陸，經綜合評估相關整改的基礎上，大陸海關總署決定恢復台灣釋迦輸入。對此，國民黨副主席連勝文昨(23)日表示，這個好消息證明了面對兩岸許多複雜及困難的問題，只有國民黨及國民黨籍首長能解決，真正為台灣的百姓，尤其是基層的農漁民爭取權益。

連勝文昨在臉書指出，在國民黨及台東縣政府還有相關學術單位的努力下，大陸終於重新開放台東的釋迦輸入大陸，這個好消息再度證明，面對兩岸許多複雜及困難的問題，只有中國國民黨以及國民黨籍的首長，能夠以腳踏實地、實事求是的方法去解決，真正為台灣的百姓，尤其是基層的農漁民爭取權益。

「民進黨還是無法解決任何問題，只能一貫的幫真正在做事的人戴紅帽子」。連勝文提到，民進黨被自己的意識形態綁架，根本就無法幫台灣人民解決任何重要問題，尤其是兩岸事務。若明年大家把票投給民進黨，包括兩岸問題在內，所有台灣有關能源、區域經貿、青年就業等挑戰，以民進黨意識型態掛帥，唯一考量選票利益的惡劣習性，絕對無法幫台灣人解決任何問題。

針對前總統馬英九想邀請50位大陸學生訪台遭擋一事，連勝文認為，從這件事就可看出民進黨自私且短視，若民進黨真的有遠見，而非只想著選舉，不僅是這50位學生，台灣應鼓勵更多大陸年輕人來台交流，以增加大陸更多友台的聲音，這才是真正在確保台灣的安全。

連勝文強調，若大家願在明年一月給國民黨的總統及立委候選人機會，明年五月後就可以開始為台灣民眾做更多的事，解決更多困難的問題。