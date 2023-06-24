綜合外媒報導，原本協助俄國對抗烏克蘭的傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動武裝叛亂。據了解，瓦格納當前已攻進俄羅斯南部地區軍事總部、羅斯托夫州首府「頓河畔羅斯托夫」（Rostov-on-Don）；歐洲媒體《visegrad24》稍早也在推特發文表示，俄國南部軍區擁有核武器，旋即引發PTT網友熱議。
據路透社報導，普里格津以俄羅斯國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）及參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）意圖摧毀瓦格納軍團為由，發動「推翻俄羅斯國防部」的攻擊計畫。媒體也報導，普里格津麾下有2萬5千名左右的士兵。而俄羅斯聯邦安全局（FSB）對此則發出聲明，稱普里格津發動「武裝叛變」，挑起「內部衝突」，已下令展開犯罪調查。
隨後推特上也有多個帳戶PO出，普里格津在羅斯托夫發表演說的影片，他稱俄羅斯在烏克蘭喪失大量佔領區，且俄方在烏克蘭戰損比俄國最高指揮部宣稱的還多出了3到4倍，每天都有超過千人傷亡。
另據歐洲媒體《Visegrád 24》披露的消息，瓦格納集團目前正在進攻的俄羅斯南部軍區擁有核武器，「普里格津或許很快就會擁有核武器。」
對於普里格津極有可能將掌控俄羅斯南部軍區，並同時握有核武器，網友們也在《PTT》軍武版展開熱議，「要核戰了嗎？」、「笑死，自己種自己香菇」、「核子武器被傭兵拿到，絕對不是可以笑的場面」、「核武不見得自己用，但會賣給誰難說，傭兵有錢什麼事幹不出來」、「叛軍用核彈，這劇本太美」、「 核彈頭的流向會更難控制」、「說不定南部前線總司令部就有核彈密碼」。
不過也網友持不同意見，稱「核武器不可能拿到就能用」、「核武手提箱應該還是在俄羅斯總統普丁（Pútin）身旁吧」、「有核武器沒密碼有用？」、「有核武沒法發射也沒用，再說以俄羅斯裝備妥善率，這玩意能射嗎？」
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