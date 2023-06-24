碧查夢與她42歲母親。(黃及人攝)

泰國16歲正妹選手碧查夢24日雖在台北羽球公開賽女單4強，以18比21、15比21不敵美國選手張蓓雯宣告出局，如願趕上早已買好的今晚7點飛機票，但她在賽後吸引一堆工作人員與球迷爭相拍照展現高人氣，但她對台灣真正念念不忘的竟是路易莎咖啡店。

「雖然我知道台灣有很多美食，可是我仍然最愛去路易莎咖啡店，因為那邊什麼都有，不僅有好喝的咖啡，還有很多甜點與蛋糕，」碧查夢表示，「這次來台我從沒想過可以打進女單4強，也從每場比賽當中努力學習，尤其希望自己以後打得更敏捷。」

碧查夢從3、4歲就開始打羽球，除了因為父親是羽球教練背景，也是母親看到她在羽球方面的天賦，才會這麼支持她打羽球，這次她的母親也有來台陪伴，當這對母女站在一起拍照，簡直看起來就像姊妹、而非母女，碧查夢說：「我們真實相處也像姊妹。」

「我今年接下來的目標除了繼續打超級300，也想累積到更多積分，讓自己可以打到超級500，甚至以後很想挑戰更高層級的巡迴賽，」碧查夢說，「我從很久以前就看戴資穎比賽，昨天也在現場看了，她真的很強，可惜這次沒辦法跟她打決賽。」

其實因為碧查夢的姣好外貌，讓她的個人IG很早就有專人管理，讓人不禁聯想她是否想朝藝人或模特兒事業走，她毫不思索回答，「不，我一點也不想要當藝人，我只想當個平凡人就好，現在的話，我只希望可以當個平凡的球員。」