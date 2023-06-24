國民黨總統參選人侯友宜支持度未提升，黨內浮現「換侯」傳聞。民眾黨總統參選人柯文哲表示，換柱已經一次，國民黨還敢再換嗎？至於若國民黨不換侯，但找柯文哲合作當副手，柯回應，問題是民眾黨都已經提名自己的總統候選人了，要怎麼處理？他也批，每天講藍白合，從來沒有看到要合作什麼，每天在媒體喊話、放話。

柯文哲接受媒體人廖筱君專訪，YouTube頻道「筱君 台灣plus」今天播出。對於中廣董事長趙少康拱柯侯配，是否有意願？柯文哲表示，遇到再說，順其自然，他的心態最健康，自然就好。

柯文哲表示，自己沒有戰術，每天站著挨打，後來發現挨打也是戰術，因為他很耐打，打到對手沒力自己倒下去。

對於是否與國民黨合作？柯說，看合作哪裡，談到國民黨內傳出「棄侯論」，柯文哲表示，不曉得，覺得這種事不會發生，「換柱已經一次，他們還敢第二次嗎？國民黨還敢再換嗎？」

至於若國民黨不換侯，但找柯文哲合作當副手，柯文哲回應，問題是民眾黨都已經提名自己的總統候選人了，要怎麼處理？

他表示，這些都是隨便講講，讓每天晚上call in節目有東西可以討論，有實質意義嗎？

柯文哲表示，不是說沒有意願，很困難的，總要有政策相容、政治理念相近，他一開始就說這不容易得到台灣人民支持，好歹要有一個理念價值大家合得起來，講到好像都權位分配，很難得到民眾支持。他直言，國民黨操作這個很「低路」（台語，指能力很差），講到最後好像「密室政治」，他絕對死定了。