世界排名第42的蘇力揚，對上世界排名第16的香港選手伍家朗，原本看起來應該是蘇力揚沒什麼機會的比賽，但蘇力揚偏偏做到了！年僅21歲的台灣男單新生代好手蘇力揚，24日在台北羽球公開賽男單4強，爆冷以21比11、21比15擊退伍家朗，率先挺進男單冠軍賽。

當蘇力揚確定獲勝之際，他帥氣把球拍一甩，然後雙方抱頭露出不可置信的表情，甚至忘記跟對手握手致意，「我真的腦筋一片空白，因為我沒想到可以拿下勝利，原本跟教練賽前評估，能夠拚多少就多少，只要發揮平常實力就好，最後竟然贏了。」

「尤其是第一局，跟昨天一樣很快取得大幅領先，這讓我信心更是大漲，」蘇力揚表示，「要知道伍家朗是我以前看世界巡迴賽經常會看的比賽選手，也代表我終於有機會跟世界一流選手打，現在甚至還贏了，但我想先這樣，情緒起伏不要太大。」

蘇力揚闖進男單決賽後，對手將是學長王子維與印尼奇科的勝方，蘇力揚說：「我想不管是學長或奇科，都跟我一樣是進攻型球員，所以我會先做好防守上的準備，然後再盡可能進攻，努力爭取每一個球。」

可以闖進台北公開賽最終決賽日，蘇力揚不禁分享自己家人趣事，「原本我父母只有請一天假來看球，現在變成每天都要來，甚至周日我也有比賽，沒想到事情就這樣發生了。不過我要學的東西還很多，不保證以後每站都有這種表現，心態就要擺好位置，不要想一步登天。」