「大陸四大花旦」之一的徐靜蕾和台灣金曲歌王黃立行愛情長跑13年，前陣子頻傳徐靜蕾懷孕、在美國生女兒，掀起軒然大波，徐靜蕾所屬公司火速否認。昨（23日）徐靜蕾被問及此事，大方地回應了。

徐靜蕾23日在IG發文：「瘋子找到另一個健身fun的方式。」並配圖三張在家裡玩VR健身遊戲supernatural的照片，畫面中，徐靜蕾身穿格子襯衫和貼腿七分褲，戴著VR眼鏡，隨著情境手足舞蹈，相當投入，眼尖的網友發現，徐靜蕾的身形較為豐腴，雙下巴也冒出來，便留言：「好像是胖了一點啊哈哈」，想不到釣出徐靜蕾本尊回覆：「特別的，不是一點！」個性十分坦率又落落大方。

另一名網友則重提先前懷孕的傳聞，徐靜蕾非但不在意，還哭笑不得回應：「我一胖了他們就說我生孩子，習慣就好。」事實上，徐靜蕾曾坦言到美國凍過卵，想替自己準備好「世界上唯一的後悔藥」，也不排斥找代孕，但現階段沒有懷孕更不可能生女。

徐靜蕾是演藝圈不可多得的才女，從小寫了一手好毛筆字，2007年與方正公司合作並創立「方正靜蕾簡體」；此外，她的演技深精湛，早受到外界肯定，且擅長當導演，獲得了不少獎項，有網友非常希望她再推新電影，徐靜蕾笑笑地回：「休息了。」可見很享受現階段的生活。