花蓮一名20歲無照的全姓男子今駕駛一輛小貨車，載著田姓友人返家，行經萬榮鄉馬遠村時，不慎輾壓躺在路旁樹下睡覺的40歲王姓女子，造成女子傷重不治。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名20歲的全姓男子今駕駛一輛小貨車載著田姓友人返家，行經萬榮鄉馬遠村時，不慎輾壓躺在路旁樹下睡覺的40歲王姓女子，造成女子口鼻流血，經救護車送醫救治仍傷重不治。經查，全男無駕照，酒測值為0，王女則待抽血檢驗，不過身份卻是田男的嬸嬸，全案將依法送辦。

花蓮縣消防局第3大隊富源分隊在今天上午9時22分許，獲報指出萬榮鄉馬遠村有名女性因車禍倒地不起，救護人員趕抵現場時，發現人臥在路旁，無呼吸心跳，且口鼻有血水流出，給予緊急醫療處置後，送往鳳林榮民醫院搶救仍宣告不治。

據了解，當時全男開著小貨車行經馬遠村欲載田男回家，由於路徑狹小，疑未多加留意，不慎輾壓躺在私人土地樹下睡覺的王女，田男發現該女正是自己的嬸嬸，趕緊撥打119求援。

經查，全男無正常駕照，酒測值為0，王女則待醫院抽血檢驗，由於事發地點屬私人土地私設道路，警方以「非道路交通事故」處理，將報請法醫相驗，全案將依過失致死罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。