端午連假加上桃園市復興區正值水蜜桃季，桃園觀光景區舒適燈號拉拉山一連3天亮紅燈，拉拉山國家森林遊樂區因停車位少，竟上午不到7點就停滿造成交通塞爆，遊客抱怨連連。新竹林區管理處說，端午連假平均遊客數2000人以上，入園車輛超過250輛，園區內70格車位滿位後採1進1出造成塞車，呼籲遊客搭乘簽約計程車隊接駁，還可享有入園門票優惠。

新竹林管處副處長劉忠憲說，因園區內空間有限，車位無法再增加，建議民眾可將車輛停在上巴陵停車場，搭乘與華陵社區發展協會簽約的付費計程車，合作車輛約有30輛，民眾改此方式接駁入園，除現在門票半價優惠外，還可再打8折。統計端午連假除首日1178人較少外，近2天都飆破2000人以上，入園車輛超過300輛，呼籲民眾多利用計程車隊接駁，才能避免車多狀況。

劉忠憲也說，因現適逢水蜜桃季及暑假，遊客人數眾多，9月開始就會迎來淡季，人數會下降不少，至於門票屆時是否會恢復原票價，之後將再討論。大溪警方則說，拉拉山區因為道路狹小加上車位不足，從上午8點起就請警廣電台呼籲遊客避免再開車上山，期間有安排警力及義交協助疏導，呼籲遊客上山前務必先查詢山區交通狀況避免身陷塞車之苦。

復興區民宿業者說，這幾天的端午連假，許多都是特地上山買水蜜桃的遊客，上午不到10點就車多，希望這一波來客熱潮能持續增長，不只是民宿業，連帶山區的餐廳、農特產品店家等都受惠。