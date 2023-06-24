16歲少年睡夢中遭炸傷，全身超過8成燙傷送醫插管中，據鄰居婦人表示，當下少年幾乎全身血、幾處皮膚脫落，由母親攙扶向她求救。（消防局提供）

竹北市中正東路一處大樓今（24）早發生瓦斯氣爆火警，9到11樓住家竄出濃煙，多戶住家起火，9樓一名16歲少年睡夢中遭炸傷，全身超過8成燙傷送醫插管中，據鄰居婦人表示，當下少年幾乎全身血、皮膚多處脫落，少年由母親攙扶著向她求救，在沖冷水時不斷大叫呻吟。

據了解該名少年當時正在睡夢中，起火點疑似就是少年房間內的瓦斯管線，當下爆炸時房間瞬間起火，少年當下被炸傷，由媽媽將他扶出門口後，向鄰居婦人敲門求救，該婦人說當下看到少年全身血，還有幾處皮膚脫落，於是趕緊把少年帶到廁所沖冰水，少年當下不斷痛苦呻吟，未失去意識。

事件受傷的3人還有少年的姐姐、母親，爸爸則外出，據ETtoday報導，該少年今年要升高一，母親是名護理師，他曾向親友提過未來志向也是名護理師；家屬事後接受媒體採訪無奈表示，今年社區消防檢查才剛完成，發生氣爆也不是消防的問題，「政府真的要出面處理！」

瓦斯公司表示，竹仁國小旁的整壓站軸流閥因有雜物跑入，造成皮膜受損，壓力過高，用戶在使用瓦斯點火時造成火警和瓦斯外洩，目前已將主要開關關閉；該棟大樓主要是9到11樓住家發生火警，黑色濃煙將大樓外牆熏得焦黑，消防局獲報統計瓦斯漏氣案件有15件及住宅火警12件。