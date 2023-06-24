民進黨總統參選人賴清德20日拋補助私立大專生每年學費2.5萬元，隔天行政院長陳建仁加碼3項配套措施，包括高中職學費全免。國民黨立法院黨團痛批，蔡政府一到選舉只會大撒幣政策性買票，執政7年教育政策一片空白，眼見年輕選票流失，又無力改善整體教育政策、教育資源重新分配，只能大撒幣，造成財政急遽惡化、債留子孫。

總召曾銘宗表示，蔡政府執政7年多，幾乎每年都會編列特別預算，目前已經超過13項，金額超過2兆4966億元，敗壞財政。根據財政部統計資料顯示，112年5月底中央政府債務為6兆5722億元，預計到明年5月，會超過7兆元；而國債鐘從105年12月，每人平均負擔23.2萬元，到了今年5月底，每人將負擔27萬元。

曾銘宗指出，2024年大選即將到來，蔡政府又開始政策買票，賴清德提出補助私立大學每人每年2.5萬元學費，陳建仁加碼提出高中職免學費，但為何賴當行政院長時不推出？為什麼選舉到了才想到年輕朋友？

國民黨團質疑，蔡政府、賴清德年輕選票跑掉了，現在開始著急了，也強烈譴責蔡政府、賴清德大撒幣，政策性買票造成財政持續惡化、債留子孫，奉勸蔡政府拿出具體辦法，改善年輕人低薪情況，不要選舉到了，只會撒幣、撒幣、大撒幣。

國民黨立委李德維表示，台灣目前高等教育毀壞，全民都知道，撒幣買票的政策，只會改善民進黨和賴清德的選票，而不是台灣的教育，尤其是高等教育。民進黨政府青年政策買票，包括青年勞工補助2.0有160億元、租屋補助300億元、青春動滋券8.25億元、成年禮金22.5億元、疫後就學貸款補助220億元，現在還要推出私校學費補助，粗估150億元，這些還不包括高中職學費全免。

李德維指出，台灣教育問題有非常多必須改善的部分，包括資源分配、課綱改變等，但民進黨政府把教育問題，只窄化到學費補助，讓人覺得是「頭痛醫腳、腳痛醫頭」，完全沒有針對重點改變。

李德維質疑，蔡政府提出大學私校每年補助2.5萬學費，高中職學費全免的錢從哪裡來？做好準備了嗎？會在立院下會期審查中央政府總預算時，就會編列嗎？還是只是開個空頭支票而已？李德維呼籲民進黨政府，請對核心問題提出解決方案，而不要只是會撒幣。