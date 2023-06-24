侯友宜今天到城隍廟參香，受到遊客、民眾熱烈歡迎、爭相合照，展現其親民的另一面。（陳育賢攝）

國民黨總統參選人侯友宜24日拜會新竹市議長許修睿後，轉往新竹都城隍廟參香，侯友宜說，剛碰到1位媽媽對他說，「侯總統，我把小孩交給你了，希望你能保他平安」，由於這樣的願望原是很基本的，現在執政黨卻做不到，讓他感慨萬千，也讓他一度紅了眼眶！

國民黨總統參選人侯友宜（左）24日前往新竹市城隍廟參拜，並與民眾握手致意。（范揚光攝）

國民黨總統參選人侯友宜24日到新竹都城隍廟參香時受到大批支持者歡迎，現場「侯總統」、「凍蒜」聲不斷。（陳育賢攝）

侯友宜今天中午在新北市議長蔣根煌、新竹市議長許修睿、立委鄭正鈐、前立委呂學樟、張蔡美及所有黨籍議員陪同下，到新竹都城隍廟參香，侯友宜抵達城隍廟後，受到年輕遊客、民眾熱烈歡迎、爭相合照，展現其親民的另一面，現場更是「侯總統」聲不斷，明顯感受到基層與年輕族群的支持度。

侯友宜今天到城隍廟參香，受到遊客、民眾熱烈歡迎、爭相合照，展現其親民的另一面。（陳育賢攝）

侯友宜今天到城隍廟參香，受到遊客、民眾熱烈歡迎、爭相合照，展現其親民的另一面。（陳育賢攝）

而在上香前，侯友宜也在大批支持者的簇擁下於廟前廣場發表談話。他說，城隍爺對他個人是很重要的宗教信仰，他歷經警察所有的位階，再大都沒有城隍爺的位階大，所以他今天是來給「阿sir」、長官作報告，「報告城隍爺長官，我來了」，期待長官能夠給予祝福，讓他能夠完成更重要的任務。

侯友宜今天到城隍廟參香，受到遊客、民眾熱烈歡迎、爭相合照，展現其親民的另一面。（陳育賢攝）

侯友宜今天到城隍廟參香，受到遊客、民眾熱烈歡迎、爭相合照，展現其親民的另一面。（陳育賢攝）

侯友宜說，來到城隍廟柳家魯肉飯店家時， 與1家人合照，其中這家的孩子大概20歲左右，孩子的媽媽則是拉著他的手說，「侯總統，我的孩子交給你了，希望你能保他平安，能夠過個安居樂業的好生活。」！讓他非常的感動又感慨。

地方媽媽拉手親吐「這句話」，讓侯友宜感慨紅了眼眶。

侯友宜說，平安、安居樂業的生活，這不是最基本的事嗎？讓國家安全、保護人民，不是最基本的嗎？這不是中華民國、台灣這塊土地上的人民最卑微的要求嗎？這位家長願意相信侯友宜，因為他知道侯友宜的一生都是守護人民的安全。而侯友宜在訴說這段話時，自己也忍不住有些紅了眼眶。

他指出，很多人了解他的個性，知道他一路走來就是實在的做、認真打拚，不會說東講西，也不會說很多的口水，就是用這樣的態度，一路從基層到現在有機會為國家做更多的事，這也可以看到國民黨在改變，願意讓1位基層起來的侯友宜站出來選總統，這也是他要背負的責任。

侯友宜說，這1次大家都很清楚，年輕人最大的盼望，就是兩岸一定要穩定下來，台海不能有戰爭，一定要用對等與有尊嚴的方式，重啟務實的交流與對話，讓教育、文化、經濟很緊密的結合在一起。

他表示，兩岸很重要，唯有國家安全，社會才會安定，人民才會安心，他一定會做到好，且說到做到，請大家放心，一定會讓年輕人遠離戰場，進入職場，好好賺錢，好好與國際接軌，像竹科一樣除了與國際接軌，薪資也要大幅提升。

另外，還要讓這些年社會上的不公不義的事情，一一攤開來檢視，為什麼缺疫苗、為什麼缺蛋、為什麼有很多弊案、太陽光電案等，等他上台了都要重新檢視，讓有廉潔有效率的政府重新執政，因此今天來向城隍爺報告，因為城隍爺過去就是他們破案最有力量的支持者，希望城隍爺庇佑，讓他有機會，好好的把所有的弊案，一件件清清楚楚、公開透明的查清楚。